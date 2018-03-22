Саркози вышел на свободу: На него завели официальное расследование
22 марта 2018 - 11:43 AMT
PanARMENIAN.Net - В отношении бывшего президента Франции Николя Саркози открыто официальное расследование по делу о финансировании из Ливии его избирательной кампании в 2007 году.
Политику грозят обвинения в незаконном финансировании избирательной гонки и получении доходов вследствие расхищения ливийских госфондов, пишет Deutsche Welle со ссылкой на агентство AFP.
Саркози находился под стражей в Центральном управлении по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми правонарушениями в Нантере. После 25 часов, в течение которых проводились допросы, в ночь на 22 марта Саркози разрешили покинуть здание и отправиться домой.
Обвинения в адрес политика по данной статье выдвигались уже несколько лет назад, прокуратура начала расследование в апреле 2013 года. Один бизнесмен рассказал в интервью порталу Mediapart, что в конце 2006 или начале 2007 года он привез несколько приготовленных ливийскими властями чемоданов с пятью миллионами евро во французское министерство внутренних дел, которое тогда возглавлял Николя Саркози.
Самое значимое
Причиной, по мнению авторов рейтинга, стало укрепление курса рубля
«Необходимые средства выделяются и будут выделяться. В том числе выделяются необходимые средства для закупки нового современного оружия»,- сказал он
Реальный уровень безработицы в Азербайджане, по подсчетам независимых экспертов, не 5%, как утверждает Государственная служба занятости, а около 14-15%
Президент добавил, что российские военные блестяще выполнили свою задачу, проявили мужество, героизм и профессионализм и возвращаются к своим близким с победой
Partner news
Последние новости
Ибрагимович покинет МЮ и переберется в США Шведский форвард должен согласовать условия перехода в один из клубов Главной лиги футбола (MLS)
Пользователи новых Samsung Galaxy S9 и S9+ жалуются на проблемы с сенсором У смартфонов непредсказуемым образом появляются «мертвые зоны», которые не реагируют на прикосновения должным образом
Вышел новый трейлер сиквела «Дэдпула» (видео) В фильме снялись Морена Баккарин, ТиДжей Миллер, Брианна Хилдебранд, Зази Битц, Эдди Марсан и Стефан Капичич
Замглавы МИД РА: Безвиз с Европой зависит и от армянских нелегалов «Такую осторожность мы не считаем препятствием и продолжаем переговоры», — заявил Кочарян