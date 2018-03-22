Правительство РА одобрило ратификацию соглашения Армения-ЕС
22 марта 2018 - 12:24 AMT
PanARMENIAN.Net - Правительство Армении одобрило проект закона о ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, подписанного между Арменией и Европейским союзом и Европейским сообществом по атомной энергии и его государствами-членами.
Исполнительный орган представил проект закона Национальному собранию для ратификации.
Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом было подписано 24 ноября 2017 года на саммите Восточного партнерства в Брюсселе.
Самое значимое
Она определяет принципы, которыми должны руководствоваться страны ЕС и 6 стран Восточного партнерства в предстоящие годы в экономической, политической, гуманитарной и других областях
В соответствии с соглашением, сбор за оформление виз составляет 35 евро
Об этом заявил пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян.
Депутаты Национального Собрания Армении в ходе заседания 22 июня соотношением голосов 64 «за», 31 «против» приняли программу действий правительства РА на 2017-2022 годы.
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