Правительство РА одобрило ратификацию соглашения Армения-ЕС

PanARMENIAN.Net - Правительство Армении одобрило проект закона о ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, подписанного между Арменией и Европейским союзом и Европейским сообществом по атомной энергии и его государствами-членами.

Исполнительный орган представил проект закона Национальному собранию для ратификации.

Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом было подписано 24 ноября 2017 года на саммите Восточного партнерства в Брюсселе.