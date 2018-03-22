Фонд Рубена Варданяна вложился в технологию распознавания лиц

PanARMENIAN.Net - У российского разработчика технологии распознавания лиц NtechLab появились, по данным кипрского реестра, новые совладельцы.

Один – с 25%, – New Dimension Fund Variable Capital Investment, им управляет компания VB Partners, сообщил гендиректор компании Михаил Бройтман. VB Partners управляет активами российского предпринимателя армянского происхождения Рубена Варданяна и его партнеров, среди которых и сам Бройтман, пишут «Ведомости».

У фонда разные инвестиции, в том числе и в технологические компании, объясняет Бройтман.

Другой акционер - «дочка» «Ростеха», «РТ – развитие бизнеса», говорит представитель «Ростеха»: она приобрела 12,5% NtechLab через свою «дочку» Yota Holding Ltd.

Совет директоров NtechLab возглавит директор «Ростеха» по особым поручениям Василий Бровко, подтверждают представители «Ростеха» и NtechLab.

Компания NtechLab работает в области самообучающейся нейронной сети для создания алгоритмов по распознаванию лиц. Проекты компании внедрены в компаниях по всему миру, включая Россию, США, Европу и Китай.