Мхитарян признан лучшим футболистом Армении за 2017 год
22 марта 2018 - 16:02 AMT
PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и «Арсенала» Генрих Мхитарян 22 марта получил приз лучшему футболисту Армении 2017 года. Об этом сообщает Федерация футбола Армении.
Мероприятие состоялось в футбольной академии, где в эти дни сборная Армении проводит сбор. Надрады вручил президент Федерации футбола Армении Рубен Айрапетян.
Второе место занял форвард македонского «Вардара» и сборной Армении Тигран Барсегян. Тройку лидеров замыкает защитник российского «Урала» и национальной сборной Армении Вараздат Ароян.
Мхитарян посетил 19 марта Реабилитационный центр защитника отечества, который создан в результате сотрудничества Ереванского Государственного медицинского университета имени Мхитара Гераци и министерства обороны. Мхитарян в сопровождении ректора ЕГМУ Армена Мурадяна ознакомился с центром, проведенными здесь объемными работами, побеседовал с пациентами и студентами.
Футболист подарил Реабилитационному центру защитника отечества автомобиль, полученный им за включение в список 10 лучших спортсменов Армении за 2017 год.
Самое значимое
Результаты второго тура: Александр Грищук – Уэсли Со 1:0, Шахрияр Мамедъяров – Аронян, Дин Лижэнь – Фабиано Каруана, Владимир Крамник – Сергей Карякин – ничьи
В 2017 году Мовсисян лишился места в стартовом составе и выразил недовольство главному тренеру команды Майку Петке из-за отсутствия игрового времени
«Если Мхитарян наберет оптимальную форму, люди удивятся, насколько он хорош»,- сказал Хаманн
В финале турнира в Марселе девятый сеяный Хачанов в трех сетах обыграл третью ракетку соревнований француза Люка Пуи со счетом 7:5, 3:6, 7:5
Partner news
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
Пользователи новых Samsung Galaxy S9 и S9+ жалуются на проблемы с сенсором У смартфонов непредсказуемым образом появляются «мертвые зоны», которые не реагируют на прикосновения должным образом
В США 45-летнему армянину отрезанный палец на руке заменили пальцем ноги 45-летний Мело Айрапетян лишился пальца, когда пилил дерево
Премьер Британии хочет добиться высылки российских дипломатов из стран ЕС Ожидается, что на открывающемся в Брюсселе саммите ЕС Мэй обратится к коллегам с речью о том, что Россия является стратегическим врагом, а не партнером
Вышел новый трейлер сиквела «Дэдпула» (видео) В фильме снялись Морена Баккарин, ТиДжей Миллер, Брианна Хилдебранд, Зази Битц, Эдди Марсан и Стефан Капичич