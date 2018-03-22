Мхитарян признан лучшим футболистом Армении за 2017 год

PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и «Арсенала» Генрих Мхитарян 22 марта получил приз лучшему футболисту Армении 2017 года. Об этом сообщает Федерация футбола Армении.

Мероприятие состоялось в футбольной академии, где в эти дни сборная Армении проводит сбор. Надрады вручил президент Федерации футбола Армении Рубен Айрапетян.

Второе место занял форвард македонского «Вардара» и сборной Армении Тигран Барсегян. Тройку лидеров замыкает защитник российского «Урала» и национальной сборной Армении Вараздат Ароян.

Мхитарян посетил 19 марта Реабилитационный центр защитника отечества, который создан в результате сотрудничества Ереванского Государственного медицинского университета имени Мхитара Гераци и министерства обороны. Мхитарян в сопровождении ректора ЕГМУ Армена Мурадяна ознакомился с центром, проведенными здесь объемными работами, побеседовал с пациентами и студентами.

Футболист подарил Реабилитационному центру защитника отечества автомобиль, полученный им за включение в список 10 лучших спортсменов Армении за 2017 год.