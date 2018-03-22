В Москве построят комплекс на 35-метровых колоннах

PanARMENIAN.Net - В Москве представили концепцию застройки территории Бадаевского пивоваренного завода на набережной Тараса Шевченко.

Бадаевский пивоваренный завод, построенный в 1875 году и выведенный из эксплуатации в середине 2000-х, расположен в 7 км от Кремля, на участке 6 га между Кутузовским проспектом и набережной Тараса Шевченко. Комплекс завода признан объектом культурного наследия и находится под охраной государства.

Основная задача архитекторов заключалась в сохранении оригинальных кирпичных корпусов и приспособлении их под новые функции. Новые здания планируется возвести над старыми цехами завода — на 35-метровых колоннах, пишет РБК.

По проекту, в старых цехах Бадаевского завода разместятся магазины, бары, рестораны, спортивные и детские центры, коворкинг и конференц-центр. Корпуса, не являющиеся памятниками архитектуры, будут демонтированы — на их месте появится парк, который соединит территорию завода с Москвой-рекой.

Главной особенностью проекта редевелопмента территории станет строительство над бывшим заводом многофункционального комплекса площадью 100 тыс. кв. м. Корпуса, в которых разместятся офисы, квартиры и апартаменты, будут установлены на 35-метровые колонны. Колонны будут упираться в фундамент, в котором разместятся парковка и технические помещения. А на кровле здания предусмотрены виллы с террасами.

Строительство рассчитано на пять лет, бюджет проекта в Capital Group не раскрывают. По оценке партнера компании Savills в России Дмитрия Халина, стоимость недвижимости в этом жилом комплексе составит не менее €10.000 за 1 кв. м. Цены на пентхаусы, по его словам, могут достигать минимум 1 млн руб. за 1 кв. м

Для разработки концепции инвестор проекта компания Capital Group привлекла швейцарское архитектурное бюро Herzog & de Meuron, лауреата Притцкеровской премии.