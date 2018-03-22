PanARMENIAN.Net - Армения и Израиль исключат двойное налогообложение. Правительство РА одобрило соответствующий законопроект.

Законопроект о ратификации конвенции об исключении двойного налогообложения на налоги и имущество между Арменией и Израилем был подписан 25 июля 2017 года.

В результате принятия закона, будут обеспечены процедуры, предусмотренные для вступления конвенции в силу.

Конституционный суд уже дал положительное заключение по этому соглашению.