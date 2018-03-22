Армения и Израиль исключат двойное налогообложение
22 марта 2018 - 16:39 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения и Израиль исключат двойное налогообложение. Правительство РА одобрило соответствующий законопроект.
Законопроект о ратификации конвенции об исключении двойного налогообложения на налоги и имущество между Арменией и Израилем был подписан 25 июля 2017 года.
В результате принятия закона, будут обеспечены процедуры, предусмотренные для вступления конвенции в силу.
Конституционный суд уже дал положительное заключение по этому соглашению.
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