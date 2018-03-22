Левандовски может перейти в «Реал»: Зидан поддержал это решение

PanARMENIAN.Net - Форвард «Баварии» Роберт Левандовски в следующем сезоне может перейти в «Реал». сообщают испанские СМИ.

Левандовски является для мадридского клуба трансферной целью номер один, пишет «Советский спорт» со ссылкой на AS.

Президент клуба Флорентино Перес хочет приобрести поляка еще с 2013 года. По данным издания, главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поддержал идею о трансфере Левандовски.

Также сообщается, что «Реал» достиг договоренности с агентом игрока Пини Захави. Сам футболист готов сменить клуб.

В текущем сезоне 29-летний Роберт Левандовски провел 37 матчей за «Баварию» и забил 32 мяча при четырех голевых передачах.