Взрыв на химической фабрике в Чехии: 6 человек погибли

PanARMENIAN.Net - Взрыв произошел на химической фабрике в Чехии.

По данным пожарной службы, шесть человек погибло, также есть пострадавшие. Число раненых устанавливается, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.

Взрыв произошел на заводе компании Synthos в Кралупи-над-Влатвоу в 20 км к северу от Праги.

Полиция сообщает, что угрозы жизни местных жителей нет.