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Взрыв на химической фабрике в Чехии: 6 человек погибли

Взрыв на химической фабрике в Чехии: 6 человек погибли
22 марта 2018 - 15:09 AMT

PanARMENIAN.Net - Взрыв произошел на химической фабрике в Чехии.

По данным пожарной службы, шесть человек погибло, также есть пострадавшие. Число раненых устанавливается, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.

Взрыв произошел на заводе компании Synthos в Кралупи-над-Влатвоу в 20 км к северу от Праги.

Полиция сообщает, что угрозы жизни местных жителей нет.

Vit Simanek / CTK / Global Look Press
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RT. Blast at chemical plant in Czech Republic kills six – officials
Interfax.ru: Шесть человек погибли в результате взрыва на химическом заводе в Чехии
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