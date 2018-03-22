Взрыв на химической фабрике в Чехии: 6 человек погибли
22 марта 2018 - 15:09 AMT
PanARMENIAN.Net - Взрыв произошел на химической фабрике в Чехии.
По данным пожарной службы, шесть человек погибло, также есть пострадавшие. Число раненых устанавливается, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.
Взрыв произошел на заводе компании Synthos в Кралупи-над-Влатвоу в 20 км к северу от Праги.
Полиция сообщает, что угрозы жизни местных жителей нет.
Vit Simanek / CTK / Global Look Press
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