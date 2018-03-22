Мхитарян: Сборную Армении ждет тяжелое испытание в Лиге наций
22 марта 2018 - 16:51 AMT
PanARMENIAN.Net - Капитан сборной Армении и полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян заявил, что в Лиге наций Армению ждет тяжелое испытание. Об этом Мхитарян заявил после церемонии вручения приза лучшего футболиста Армении.
«Считаю, что в Лиге наций нас ждет много сложностей. Пусть всем не кажется, что мы попали в очень легкую группу с очень простыми соперниками. В современном футболе нет сильных и слабых соперников, нас ждет серьезное испытание. Но мы должны сделать все, чтобы с честью выполнить задачу и выиграть в каждом матче», - отметил футболист, пишет АРКА.
Говоря о предстоящих матчах со сборными Эстонии и Литвы, он отметил, что настрой в сборной всегда на самом высоком уровне.
Товарищеский матч Армения-Эстония состоится на Республиканском стадионе в Ереване 24 марта в 18:00, а товарищеская встреча Армения-Литва пройдет там же 27 марта в 19:00.
«Попытаемся победить в этих двух матчах, несмотря на то, что ожидаются разные тактические изменения и эксперименты со стороны тренера. Однако это никоим образом не должно повлиять на наше стремление к победе», - сказал Мхитарян.
По его словам, армянской сборной необходимо в этих товарищеских играх, а также в играх, которые пройдут в конце мая и в начале июня, сделать максимум, чтобы как следует подготовиться к циклу Лиги наций.
Армянская команда попала в четвертую группу дивизиона D Лиги наций. Ее соперниками станут команды Македонии, Лихтенштейна и Гибралтара. Групповой турнир пройдет осенью 2018 года. Победитель каждого из четырех дивизионов получит путевку на финальный турнир ЧЕ-2020.
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