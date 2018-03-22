Робина Уильямса обвинили в сексуальных домогательствах

PanARMENIAN.Net - Американская актриса Пэм Доубер рассказала о многочисленных сексуальных домогательствах со стороны актера Робина Уильямса. Артистка предположила, что она была не единственным объектом приставаний кинозвезды.

«Самые отвратительные вещи, которые со мной происходили, делал именно он. И я никогда не обижалась. Он демонстрировал мне свои интимные места, пытался затащить меня в постель, трогал и хватал меня. Я думаю, он делал это со многими людьми... Но это было так весело», — призналась Доубер, пишет Lenta.ru со ссылкой на Business Insider.

«Если записать эти вещи на бумагу, вы будете потрясены. Но он просто мог простодушно сверкнуть глазами. Он посмотрит игриво на вас как щеночек, а потом вдруг схватит вас за сиськи и убежит. И ему каким-то образом все сходило с рук», — подчеркнула она, добавив, что Уильямса оправдывает то, что это происходило в 1970-х.

Доубер и Уильямс играли главные роли в сериале «Морк и Минди», премьера которого состоялась в 1978 году.

Продюсер сериала Джерри Маршалл заявил, что Уильямс любил внезапно полностью раздеться на съемочной площадке. «Он стоял голый, пока она (Доубер) пыталась играть свою роль. Его жизненной целью было заставить Пэм Доубер покраснеть», — отметил он.

Робин Уильямс сыграл около 100 ролей в кино. Был награжден «Оскаром» за роль в картине «Умница Уилл Хантинг». Активно занимался общественной и благотворительной деятельностью.

Уильямс покончил с собой в августе 2014 года. Незадолго до смерти у него обнаружили болезнь Паркинсона, однако позже медики сочли диагноз ошибочным и заявили, что актер, скорее всего, страдал другим заболеванием — деменцией с тельцами Леви (DLB).