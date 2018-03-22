Вышел новый трейлер сиквела «Дэдпула»

PanARMENIAN.Net - Кинокомпания 20th Century Fox опубликовала новый трейлер комедийного боевика «Дэдпул 2». Трейлер опубликован на YouTube-канале компании.

Из видео частично можно угадать сюжет фильма. Уэйду в исполнении актера Райана Рейнольдса придется пройти через множество испытаний, сразиться с ниндзя, якудзой, моцареллой, а главное - с прибывшим из будущего мутантом Кейблом, которого сыграет Джош Бролин.

В фильме снялись также Морена Баккарин, ТиДжей Миллер, Брианна Хилдебранд, Зази Битц, Эдди Марсан и Стефан Капичич.

«Дэдпул 2» выйдет в прокат 17 мая 2018 года.

Вышедший в феврале 2016 года «Дэдпул» стал самым кассовым в истории фильмом с рейтингом R (только для взрослых), собрав около 800 миллионов долларов при бюджете 58 миллионов. Боевик основан на комиксах Marvel. Главный герой в исполнении актера Райана Рейнольдса — бывший наемник, жертва жестоких экспериментов, в результате которых он получил сверхчеловеческие способности и обезображенное лицо.