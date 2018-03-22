Премьер Британии хочет добиться высылки российских дипломатов из стран ЕС
22 марта 2018 - 17:48 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассчитывает добиться высылки российских дипломатов из стран ЕС.
Как сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с вопросом источники, для этого она рассылает ключевым союзникам своей страны данные британской разведки об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
Ранее сама Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов.
Ожидается, что на открывающемся в Брюсселе саммите ЕС Мэй обратится к коллегам с речью о том, что Россия является стратегическим врагом, а не партнером, и представляет собой долгосрочную угрозу европейской безопасности, пишут «Ведомости».
«Являясь европейской демократией, Соединенное Королевство будет стоять плечом к плечу с ЕС и НАТО, чтобы совместно противостоять этим угрозам», - приводит фрагмент из ее предполагаемой речи британский чиновник.
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были обнаружены без сознания в одном из парков Солсбери. Великобритания обвинила Россию в использовании нервно-паралитического агента «Новичок» для нападения на Скрипалей. Россия отрицает разработку и применение этого вещества и просит Британию представить доказательства своих выводов.
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