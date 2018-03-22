В США 45-летнему армянину отрезанный палец на руке заменили пальцем ноги
22 марта 2018 - 18:25 AMT
PanARMENIAN.Net - В американском городе Чикаго, штат Иллинойс, американцу армянского происхождения пришили палец ноги на место потерянного пальца руки.
45-летний Мело Айрапетян лишился пальца, когда пилил дерево. Он оступился, куртка попала в циркулярную пилу и потянула его кисть под вращающееся лезвие. Большой палец оказался полностью отрезан. Мизинец держался на полоске уцелевшей ткани, но и его пришлось ампутировать, пишет Lenta.ru со ссылкой на WGN9.
Травма значительно затруднила мужчине жизнь. «Я не могу жить с тремя пальцами на руке, — говорит Айрапетян. — Невозможно брать вещи, невозможно чистить зубы, невозможно побрызгать дезодорантом, невозможно застегнуть пуговицы или ширинку».
Он вспомнил, что в детстве смотрел по телевизору передачу, в которой рассказывали о пересадке пальцев с ног на руку. Айрапетян выяснил, что такую процедуру делают в медицинском центре университета Лойола в Чикаго. «Я сразу понял, что она мне нужна», — рассказывает он.
Операция продолжалась 16 часов. Два хирурга работали одновременно: один готовил к трансплантации большой палец на одной из ступней мужчины, другой — поврежденную кисть руки. После пересадки Айрапетяну понадобилась многомесячная эрготерапия, чтобы заново научиться самым простым действиям.
Photo: WGN News / YouTube
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