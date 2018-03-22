Пользователи новых Samsung Galaxy S9 и S9+ жалуются на проблемы с сенсором
22 марта 2018 - 18:45 AMT
PanARMENIAN.Net - Пользователи новых флагманских смартфонов Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+ начали жаловаться в социальных сетях и на форумах на проблемы с сенсорными экранами.
У смартфонов непредсказуемым образом появляются «мертвые зоны», которые не реагируют на прикосновения должным образом. В большинстве случаев жалобы касаются модели Samsung Galaxy S9+, но встречаются жалобы и на Galaxy S9, пишет Ferra.ru.
Проблема, предположительно, является аппаратной. После отката к заводским настройкам она не пропадает. Чувствительность теряют разные участки экрана, без какого-то определенного сценария.
Некоторые пользователи жалуются на «мертвую зону» в верхней части, другие — в нижней или в середине. Интересно, что чаще всего это проявляется в горизонтальном режиме, а становится наиболее заметным и неприятным при управлении жестами и при наборе на вертикальной клавиатуре, когда становится невозможно напечатать нужные слова.
Сама Samsung пока проблему никак не прокомментировала. При попытке вернуть проблемный аппарат по гарантии некоторые пользователи столкнулись со сложностями, если смартфон был куплен по программе trade-in.
Компания Samsung 25 февраля представила на презентации Mobile World Congress в Барселоне свои новые смартфоны Galaxy S9 и S9 Plus.
Их главное отличие от предыдущих моделей - 12-пиксельные камеры с двойной апертурой и возможность создания «селфимодзи». У смартфонов появилась и еще новая одна функция - режим сверхзамедленной съемки, позволяющий создавать такое видео с частотой до 960 кадров в секунду. Камеры также позволяют делать достаточно качественные фотографии при низкой освещенности. Каждая камера оснащена двойной апертурой: F1.5 и F2.4.
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