Ибрагимович покинет МЮ и переберется в США
22 марта 2018 - 19:12 AMT
PanARMENIAN.Net - Нападающий Златан Ибрагимович покинет футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» на текущей неделе.
Шведский форвард должен согласовать условия перехода в один из клубов Главной лиги футбола (MLS), пишет Lenta.ru со ссылкой на ESPN.
Тренер манкунианцев Жозе Моуринью разрешил Ибрагимовичу покинуть команду ради контракта с американской лигой. Главным претендентом на футболиста считается «Лос-Анджелес Гэлакси».
Последний матч в составе МЮ швед провел против «Бернли» в конце декабря 2017 года. После этого футболист не попадал даже в число запасных.
Ибрагимович стал игроком «Юнайтеда» летом 2016 года, заключив однолетний контракт. В августе 2017-го швед подписал новое соглашение с английским клубом еще на один год. В 53 матчах за манкунианцев Ибрагимович забил 29 мячей. В нынешнем сезоне футболист отличился одним голом в матче против «Бристоль Сити» в Кубке Лиги. Швед побеждал в национальных чемпионатах Нидерландов, Италии, Испании и Франции. 11 раз его признавали лучшим футболистом страны.
В «Лос-Анджелес Гэлакси» завершали профессиональную карьеру Дэвид Бекхэм, Стивен Джеррард и Робби Кин.
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