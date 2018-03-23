В новую книгу Эдуарда Лимонова вошли очерки про Карабах

PanARMENIAN.Net - Российский писатель, поэт, публицист и политический деятель Эдуард Лимонов выпустил свою новую книгу. Она называется «Монголия».

Публицистический роман - это путевые заметки автора о разных странах и городах. В книгу вошли также 8 очерков о Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республике): Утро в Степанакерте, Оазис, Москва, Ужасы резни, Гюлистан, В карабахской деревне, Где министры разгуливают по улицам, О церквях.

По словам автора, название книги к Монголии никакого отношения не имеет, пишет «Комсомольская правда».

«Монголия» - это было предварительное, авторское название. А потом, когда я эту книгу написал, пришел к выводу, что никакого другого названия и не нужно. Оно пришло таким образом. Там, где я живу в Москве (у меня нет собственного жилья, я регулярно снимаю квартиры), рядом находится продуктовый магазин «Магнолия». А я переиначил: «Давай, мол, за продуктами в Монголию заедем?». Так и прижилось. И нашло отражение в названии книги»,- рассказал Лимонов.

Эдуард Лимонов впервые прибыл в Арцах в первых числах июня 2017 года. В Арцахе Лимонов провел встречи со студентами и преподавателями Арцахского госуниверситета, общественными деятелями и рядом чиновников. Писатель сообщил, что напишет цикл статей о Карабахе, поскольку в России преобладает искаженное восприятие о карабахской проблеме.

9 июня 2017 года стало известно, что МИД Азербайджана внес Эдуарда Лимонова в черный список. Писателю запрещен въезд на территорию страны.