В новую книгу Эдуарда Лимонова вошли очерки про Карабах
23 марта 2018 - 11:33 AMT
PanARMENIAN.Net - Российский писатель, поэт, публицист и политический деятель Эдуард Лимонов выпустил свою новую книгу. Она называется «Монголия».
Публицистический роман - это путевые заметки автора о разных странах и городах. В книгу вошли также 8 очерков о Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республике): Утро в Степанакерте, Оазис, Москва, Ужасы резни, Гюлистан, В карабахской деревне, Где министры разгуливают по улицам, О церквях.
По словам автора, название книги к Монголии никакого отношения не имеет, пишет «Комсомольская правда».
«Монголия» - это было предварительное, авторское название. А потом, когда я эту книгу написал, пришел к выводу, что никакого другого названия и не нужно. Оно пришло таким образом. Там, где я живу в Москве (у меня нет собственного жилья, я регулярно снимаю квартиры), рядом находится продуктовый магазин «Магнолия». А я переиначил: «Давай, мол, за продуктами в Монголию заедем?». Так и прижилось. И нашло отражение в названии книги»,- рассказал Лимонов.
Эдуард Лимонов впервые прибыл в Арцах в первых числах июня 2017 года. В Арцахе Лимонов провел встречи со студентами и преподавателями Арцахского госуниверситета, общественными деятелями и рядом чиновников. Писатель сообщил, что напишет цикл статей о Карабахе, поскольку в России преобладает искаженное восприятие о карабахской проблеме.
9 июня 2017 года стало известно, что МИД Азербайджана внес Эдуарда Лимонова в черный список. Писателю запрещен въезд на территорию страны.
Самое значимое
По словам работавшего в 1992 году в Баку дипломата, в 1992 году, в разгар карабахского конфликта церковь была разрушена
Так, дети дают разные ответы: человек-паук, дракон, «Маша, потому что мучает мишку». Некоторые дети ответили, что у них нет врагов
Неизвестные нарисовали на постаменте композиции свастику
Церковные иерархи протестуют против «систематической кампании против церквей и христианской общины в Святой земле»
Partner news
Последние новости
Фаната «Барселоны» вывели из комы с помощью гимна другой команды Музыкальное произведение сперва исполняла мать пациента, после чего к ней присоединились отец и сестра
Экспорт овощей и фруктов из Армении увеличился вдвое Овощи и фрукты из Армении экспортированы, в основном, в Россию (около 23.370 тонн), а также в Грузию, Белоруссию, ОАЭ, Ирак и Румынию
В крови отравленного Скрипаля нашли яд «Новичок» Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй также заявила о «положительной идентификации» экспертами вещества из группы «Новичок»
Ибрагимович покинул «Манчестер Юнайтед» Златан также поставил хэштег с надписью «Красный навсегда»