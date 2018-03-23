Аронян уступил Крамнику и занял последнее место в турнирной таблице

PanARMENIAN.Net - На проходящем в Берлине шахматном турнире претендентов армянский гроссмейстер Левон Аронян в 10-м туре уступил россиянину Владимиру Крамнику.

По итогам 10 туров Аронян с 3,5 очками занимает последнее - 8-е место. В 11 туре он сыграет с россиянином Сергеем Карякиным.

Результаты 10 тура: Крамник – Аронян 1-0, Мамедьяров – Каруана, Грищук – Карякин, Дин Лижэнь – Со ничьи.

Положение после 10 туров: 1. Каруана – 6,5; 2. Мамедьяров – 6; 3. Грищук – 5,5; 4-5. Карякин, Дин Лижэнь – по 5; 6. Крамник – 4,5; 7. Со – 4; 8. Аронян – 3,5.

Состав участников: Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан, 2809), Владимир Крамник (Россия, 2800), Уэсли Со (США, 2799), Левон Аронян (Армения, 2794), Фабиано Каруана (США, 2784), Дин Лижэнь (Китай, 2769), Александр Грищук (Россия, 2767), Сергей Карякин (Россия, 2763).

Турнир претендентов проходит в Берлине с 10 по 28 марта. Победитель двухкругового состязания восьми гроссмейстеров сыграет матч за шахматную корону с чемпионом мира Магнусом Карлсеном.