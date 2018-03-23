В ЕАЭС хотят запретить шоколад с пальмовым маслом

PanARMENIAN.Net - В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предлагают запретить продажу шоколада, в котором доля растительных жиров — заменителей масла какао — превышает 5% продукта. Изготовителям, обильно использующим пальмовое масло, придется переименовать товар, иначе его признают фальсификатом.

В Росстандарте заявили, что новые требования не должны распространяться на глазури и другие полуфабрикаты, пишут «Известия».

Проект поправок в техрегламент «О безопасности пищевой продукции» в инициативном порядке разработала Белоруссия. Он направлен на согласование в страны ЕАЭС, в том числе в Армению. Документ предлагает ограничить использование в шоколаде вместо масла какао других растительных жиров (например, пальмового). В готовом продукте доля заменителей должна быть не более 5%.

При этом нужно сохранить определенный объем масла какао — например, для горького шоколада не менее 33%, молочного — 25%.

Схожие критерии предлагается применять к глазури, шоколадной массе и другим полуфабрикатам.

Сейчас в техрегламентах ЕАЭС нет требований к содержанию в шоколаде заменителей. Чтобы снизить стоимость продукта, производители используют фракции пальмового масла, масла ши и кокума. Такие сладости фактически шоколадом уже не являются, указано в пояснительной записке к белорусскому проекту.