АКБА-КРЕДИТ АГРИКОЛЬ Банк финансирует формирование нового формата развития общин в РА

PanARMENIAN.Net - В рамках организованного АКБА-КРЕДИТ АГРИКОЛЬ Банком мероприятия «Новый формат развития общины» было объявлено о программе финансирования развития общинных инфраструктур для повышения энергоэффективности, которая реализуется в сотрудничестве с правительством республики и Фонда возобновляемой энергетики и энергосбережений Армении. Банк начал предоставление кредитных средств, и уже есть завершенная программа.

«АКБА КРЕДИТ АГРИКОЛЬ Банк является одним из тех немногих банков, который в действительности идет на риск, однако инвестиции, осуществляемые для развития энергетических инфраструктур общин, покрываются за счет сбережений, и на этот шаг можно спокойно идти», - отметил заместитель министра энергетики и природных ресурсов Армении Айк Арутюнян.

Генеральный исполнительный директор АКБА КРЕДИТ АГРИКОЛЬ Банка Акоп Андреасян, в свою очередь, заявил: «Для стабильного и последовательного развития общин необходимо решить вопрос инфраструктур. По этой частипервоочередным и важнейшим шагом является создание в общинах инфраструктур, производящих и сберегающих чистую энергию, для чего АКБА КРЕДИТ АГРИКОЛЬ Банк уже проводит финансирование общин Армении. Система производства чистой энергии является лишь одним, но важнейшим компонентом стабильного развития общины, что позволит общине свои преимущества превратить в бизнес-ценность».

Он добавил также, что хозсубъекты, налаживающие в общине бизнес-деятельность, одни не останутся, и банк намерен всеми возможными способами оказывать им содействие - от финансового содействия начинающим и действующим бизнесам до поддержки в вопросах правильного управления данными преимуществами и получения дополнительного результата.

Финансирование будет осуществляться исключительно в армянских драмах, без платы за обслуживания, по годовой процентной ставке в 9% и сроком погашения до 5 лет.