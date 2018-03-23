Ибрагимович покинул «Манчестер Юнайтед»

PanARMENIAN.Net - Английской футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» объявил об уходе нападающего Златана Ибрагимовича. На официальном сайте клуба опубликовано соответствующее заявление.

«Манчестер Юнайтед» подтверждает, что согласился расторгнуть соглашение со Златаном Ибрагимовичем с немедленным вступлением этого решения в силу. Все в клубе хотели бы поблагодарить Златана за тот вклад, который он сделал в команду, начиная с момента своего прибытия, и пожелать ему всего хорошего в будущем»,- говорится в заявлении.

Вскоре после официального объявления Ибрагимович написал в своем Instagram: «Большие дела тоже заканчиваются, и после двух фантастических сезонов в «Манчестер Юнайтед» настала пора двигаться дальше. Спасибо клубу, болельщикам, персоналу и всем, кто разделил со мной эту часть моей истории».

Златан также поставил хэштег с надписью «Красный навсегда».

Ранее сообщалось, что Златан Ибрагимович покинет футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» на текущей неделе. Шведский форвард должен согласовать условия перехода в один из клубов Главной лиги футбола (MLS).

Тренер манкунианцев Жозе Моуринью разрешил Ибрагимовичу покинуть команду ради контракта с американской лигой. Главным претендентом на футболиста считается «Лос-Анджелес Гэлакси».