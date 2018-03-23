В крови отравленного Скрипаля нашли яд «Новичок»
23 марта 2018 - 12:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Анализ крови бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери подтвердил присутствие нервно-паралитического вещества класса «Новичок» или близкого к нему. Об этом рассказал источник в военной лаборатории английского технопарка Портон-Даун.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй также заявила о «положительной идентификации» экспертами вещества из группы «Новичок», который использовался на улицах Солсбери в день отравления бывшего разведчика, пишет Lenta.ru со ссылкой на Reuters.
Британский суд разрешил взять кровь Скрипаля и его дочери на анализы, так как сами они находятся в коме и не могут дать согласие на проведение процедуры.
Отравление шпиона и его дочери в начале марта в Солсбери вызвало международный скандал. Лондон винит в случившемся Россию, Москва отрицает свою причастность к преступлению. 14 марта Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов, а также заявила о приостановке всех двусторонних контактов с Россией.
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