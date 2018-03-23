// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

В крови отравленного Скрипаля нашли яд «Новичок»

В крови отравленного Скрипаля нашли яд «Новичок»
23 марта 2018 - 12:59 AMT

PanARMENIAN.Net - Анализ крови бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери подтвердил присутствие нервно-паралитического вещества класса «Новичок» или близкого к нему. Об этом рассказал источник в военной лаборатории английского технопарка Портон-Даун.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй также заявила о «положительной идентификации» экспертами вещества из группы «Новичок», который использовался на улицах Солсбери в день отравления бывшего разведчика, пишет Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

Британский суд разрешил взять кровь Скрипаля и его дочери на анализы, так как сами они находятся в коме и не могут дать согласие на проведение процедуры.

Отравление шпиона и его дочери в начале марта в Солсбери вызвало международный скандал. Лондон винит в случившемся Россию, Москва отрицает свою причастность к преступлению. 14 марта Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов, а также заявила о приостановке всех двусторонних контактов с Россией.

Ссылки по теме:
Lenta.ru: В крови Скрипаля нашли «Новичок» 144
 Самое значимое
Москва и Петербург попали в рейтинг самых дорогих городов мираМосква и Петербург попали в рейтинг самых дорогих городов мира
Причиной, по мнению авторов рейтинга, стало укрепление курса рубля
Алиев: Азербайджан продолжит приобретать современное оружиеАлиев: Азербайджан продолжит приобретать современное оружие
«Необходимые средства выделяются и будут выделяться. В том числе выделяются необходимые средства для закупки нового современного оружия»,- сказал он
Только 32% трудоспособных азербайджанцев получили специальность в учебных заведенияхТолько 32% трудоспособных азербайджанцев получили специальность в учебных заведениях
Реальный уровень безработицы в Азербайджане, по подсчетам независимых экспертов, не 5%, как утверждает Государственная служба занятости, а около 14-15%
Россия выводит войска из Сирии: Путин отдал приказРоссия выводит войска из Сирии: Путин отдал приказ
Президент добавил, что российские военные блестяще выполнили свою задачу, проявили мужество, героизм и профессионализм и возвращаются к своим близким с победой
Partner news
 Статьи
Кровь и песок

Что случилось с «ЧВК Вагнера» в окрестностях Дейр эз Зора

 Самое читаемое в разделе
Франция не исключает приостановки ЕС безвизового режима для Грузии
Самолет руководства РФ оказался замешан в перевозке кокаина
Принц Гарри и Меган Маркл пригласили на свадьбу более 1000 «простых смертных»
В РФ задержали проармянского польского журналиста Мацейчука
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Фаната «Барселоны» вывели из комы с помощью гимна другой команды Музыкальное произведение сперва исполняла мать пациента, после чего к ней присоединились отец и сестра
Экспорт овощей и фруктов из Армении увеличился вдвое Овощи и фрукты из Армении экспортированы, в основном, в Россию (около 23.370 тонн), а также в Грузию, Белоруссию, ОАЭ, Ирак и Румынию
Лапшин приедет в Армению По его словам, на самом деле, он приедет в Армению для участия в 5-й международной туристической выставке In Tour Expo 2018, где расскажет про путешествия
Ибрагимович покинул «Манчестер Юнайтед» Златан также поставил хэштег с надписью «Красный навсегда»