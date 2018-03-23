Лапшин приедет в Армению
23 марта 2018 - 13:10 AMT
PanARMENIAN.Net - Освобожденный из тюрьмы в Баку российско-израильский блогер Александр Лапшин приедет в Ереван. Об этом сам блогер сообщил на своей странице в соцсети Facebook.
«Я лечу на туристическую выставку в Ереван! Буду презентовать мою авторскую программу «Тропами Лапшина в Баку», в программе - полет личным самолетом Мехрибан Алиевой (вице-президент Азербайджана, супруга президента Азербайджана Ильхама Алиева -ред), отдых в тюрьме Курдаханы all inclusive и Бакинский суд по тяжким преступлениям. Стоимость тура договорная»,- пошутил Лапшин.
По его словам, на самом деле, он приедет в Армению для участия в 5-й международной туристической выставке In Tour Expo 2018, где расскажет про путешествия.
Выставка пройдет в Ереване 20-22 апреля.
Лапшин был задержан в середине декабря 2016 года в Минске по запросу Азербайджана за незаконное пересечение границы. Лапшин не раз совершал визиты в Нагорный Карабах, за что еще в 2011 году был включен в «черный список» МИД Азербайджана. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени «Александр» («Олександр»). После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона «О государственной границе» и миграционного кодекса страны. Азербайджан обвиняет Лапшина по статьям 281.2 (открытые призывы против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границ. Суд в Баку приговорил Лапшина к трем годам лишения свободы.
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