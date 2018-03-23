Фаната «Барселоны» вывели из комы с помощью гимна другой команды
23 марта 2018 - 14:28 AMT
PanARMENIAN.Net - Испанца Франсеска Перальту, болеющего за каталонскую «Барселону», удалось вывести из комы после того, как родственники включили ему гимн футбольного клуба «Севилья».
Музыкальное произведение сперва исполняла мать пациента, после чего к ней присоединились отец и сестра. Придя в себя, Перальта отметил, что ему всегда нравился гимн «Севильи», пишет Lenta.ru со ссылкой на The Sun.
Молодой человек, проживающий в Мадриде, провел в состоянии комы 17 дней. Причиной подобного состояния стало столкновение с соперником во время игры в футбол. В больничной палате он запечатлен одетым в футболку амстердамского «Аякса».
Исполнитель гимна «Севильи» Франсиско Хавьер Лабандон Перес пригласил Перальту на концерт. Песня, которая считается одной из официальных для испанской команды, была написана в 2005 году.
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