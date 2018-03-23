«Дом, в котором…» Мариам Петросян - в десятке самых читаемых книг XXI века

PanARMENIAN.Net - Русскоязычный роман писательницы и художницы Мариам Петросян «Дом, в котором…», опубликованный в 2009 году, вошел в список 10 самых читаемых книг XXI века. Об этом пишет издание Fraufluger.

Отмечается, что за создание книги Мариам Петросян взялась еще в детстве, постепенно создавая главных героев с помощью рисунков и букв. Окончательный вариант рукописи был готов в 1998 году, и его путь к издателю длился десять лет, но в итоге книга увидела свет.

«Дом, в котором» — это описание жизни детей-инвалидов, в специальном интернате, который называется Дом. Дом – это не просто интернат, это отдельная вселенная полная тайн и загадок.

Помимо этого романа, в список вошли также «Дорога» Кормака Маккарти, «11/22/63» Стивена Кинга, «Маленький Друг» Донны Тартт, серия книг «Песнь Льда и Пламени» Джорджа Мартина, «Шантарам» Грегори Дэвида Робертса, «Плоский Мир» Терри Пратчетта, «Просто вместе» Анны Гавальды, «Оливия Киттеридж» Элизабет Страут и «Музей Невинности» Орхана Памука.

«Продолжений этих книг ждут годами, их сметают с полок магазинов, читают в перерывах на обед и в общественном транспорте, пересказывают сюжеты друзьям и соглашаются поспать на пару часов поменьше, чтобы дочитать эти увлекательные истории до конца»,- . отмечает издание.