Авария на канатке в Гудаури произошла по вине оператора

PanARMENIAN.Net - Авария на горнолыжном подъемнике в Гудаури произошла по вине оператора, который действовал не по инструкции после перепада напряжения. Об этом заявил министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрий Кумсишвили на пресс-конференции.

Инцидент произошел на знаменитом горнолыжном курорте Грузии 16 марта. В результате выхода из строя системы часть кресел канатки, на которых находились туристы, на большой скорости покатились вниз и врезались друг в друга. Вовремя спрыгнуть успели не все, но, к счастью, обошлось без жертв. Пострадали 11 человек, среди которых были граждане Украины, России, Швеции и Грузии.

Благодаря записи с камеры видеонаблюдения выяснилось, что 16 марта произошел перепад напряжения, что вызвало остановку канатной дороги. После этого оператор должен был действовать согласно конкретной инструкции. Но, из-за того, что он после перепада напряжения не осуществил ряд возложенных на него обязанностей, на подъемнике произошла авария, пишет Sputnik-Грузия.

«Оператор должен был перевести эту канатную дорогу на дизельный генератор и затем доставить туристов к тому месту, где бы они сошли, чтобы полностью освободить ее от людей. К сожалению, согласно существующему сегодня заключению, оператор допустил ошибку. То, что сделал оператор, не соответствовало инструкции. Имеющееся у нас заключение будет передано МВД, которое продолжает расследование, и согласно законодательству возложит ответственность на виновных», — заявил Кумсишвили.

Он добавил, что оператор, работавший на канатной дороге «Садзеле» в день аварии, уже уволен.

Заключение по аварии в Гудаури подготовили эксперты французской международной компании Bureau Veritas, которые находятся в стране по приглашению властей Грузии.

Вместе с ними к следственному процессу были подключены представители прокуратуры Грузии, Национального бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули, Агентства технического и строительного надзора министерства экономики и устойчивого развития Грузии.

Уголовное дело возбуждено по статье 275 УК Грузии, что подразумевает нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного, воздушного или подвесного транспорта. Виновным грозит до пяти лет лишения свободы.