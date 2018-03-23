Минобороны Армении закупило оборудование на $3,5 млн у российского радиозавода

PanARMENIAN.Net - Ярославский радиозавод, входящий в концерн «РТИ», завершил реализацию первого большого контракта с Министерством обороны Республики Армении. Выполнен договор на поставку Минобороны крупной партии радиостанций для пехотных войск общей стоимостью 200 миллионов рублей (около $3,5 млн). Об этом сообщил генеральный директор предприятия Сергей Якушев, который принял участие в презентации региона в посольстве Армении в Москве.

«Это был первый серьезный контракт по линии «Рособоронэкспорта». В этом году мы завершили отгрузку всей партии нашей продукции армянским военным. Планируем в ближайшее время еще два заказа реализовать. Один, на 60 миллионов рублей, уже подписан с Республикой Арменией, второй, на сумму 200 миллионов рублей, планируем получить через «Рособоронэкспорт». Кроме того, идут переговоры об организации совместного предприятия по эксплуатации и ремонту оборудования», – сообщил Якушев, пишет Yarreg.ru.

Между Ярославской областью и Арменией осуществляется взаимодействие в сфере образования, культуры, а также торгово-экономическое сотрудничество. Товарооборот региона с Арменией в 2017 году вырос в три раза по сравнению с 2016 годом и составил 14,5 миллиона долларов, из них 14,3 миллиона – объем экспорта.

Кроме того, представители Армении выразили заинтересованность в продолжении поставок сельскохозяйственной продукции в Россию и развитии туристического взаимодействия.