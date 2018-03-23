Во Франции приверженец ИГ захватил заложников: Есть жертвы

PanARMENIAN.Net - Вооруженный мужчина открыл стрельбу и взял заложников в супермаркете в городке Треб на юго-западе Франции 23 марта. Преступник объявил себя приверженцем террористической организации «Исламское государство».

Как сообщает телеканал BFM ЕМ со ссылкой на анонимные источники, захвативший заложников требовал освободить Салаха Абдеслама, обвиняемого в соучастии в терактах в Париже в ноябре 2015 года.

Французские СМИ сообщают, что неизвестный открыл огонь по сотрудникам полиции из автомобиля перед тем как скрыться в супермаркете и захватить там заложников. По данным источников агентства Reuters, в заложниках у преступника оказались восемь человек. Полиция сообщила о двух убитых. В окружении министра внутренних дел Франции Жерара Колона, прибывшего на место происшествия, заявили о двух погибших и трех раненых, пишет Deutsche Welle.

На место происшествия прибыло антитеррористическое подразделение французской жандармерии, район оцеплен. Премьер-министр Франции Эдуард Филипп назвал положение «очень серьезным». «Вся информация, которой мы располагаем на настоящий момент позволяет говорить о террористической атаке», - отметил премьер Франции.

В настоящее время мужчина, захвативший заложников, находится в помещении магазина наедине с офицером полиции - все заложники отпущены. Однако спецоперация пока не завершена, заявил мэр Треба Эрик Менасси.

За некоторое время до захвата заложников, в городе Каркасон в нескольких километрах от Треба, сотрудник полиции получил огнестрельное ранение. Нападавший скрылся. Пока не известно, связаны ли эти два случая.