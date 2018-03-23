Во Франции захватившего людей в заложники «солдата ИГ» застрелили
23 марта 2018 - 19:15 AMT
PanARMENIAN.Net - Мужчина, захвативший заложников в супермаркете в коммуне Требе на юге Франции, ликвидирован. Об этом сообщает 23 марта BFM TV.
По информации телеканала, его застрелила полиция во время штурма. По данным Reuters, прямо перед этим нападавший согласился обменять единственного остававшегося у него заложника на силовика.
Злоумышленник убил как минимум трех человек, двоих из них — в супермаркете. Еще один погиб, другой был ранен, когда преступник решил украсть у них машину. Тело водителя обнаружили в придорожной канаве, пишет Lenta.ru.
Нападавший имеет марокканское происхождение и известен спецслужбам. Помимо стрелкового оружия, он был вооружен ножами и гранатами и говорил об «отмщении за братьев в Сирии». Мужчина также потребовал освобождения Салаха Абдесалама — главного подозреваемого по делу о терактах в Париже 13 ноября 2015 года.
Захват заложников произошел примерно в 11:15 по местному времени. Неизвестный ворвался в супермаркет Super U и открыл стрельбу. Мужчина выкрикивал фразу «Я солдат ИГ» (террористическая группировка «Исламское государство»). Reuters уточняет, что он также кричал «Аллах Акбар, я перебью всех вас».
До этого он же открыл огонь по спецназовцам в соседнем городе Каркасон из машины. Нападение произошло, когда мужчины совершали пробежку. Один из силовиков получил ранение, его жизни ничего не угрожает.
В операции принимали участие сотрудники нескольких подразделений полиции и антитеррористического подразделения французской жандармерии. Также были задействованы три вертолета. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что обстоятельства захвата заложников позволяют считать произошедшее терактом. Французская прокуратура начала расследование.
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