В ООН приняли предложенную Арменией резолюцию по предотвращению Геноцида

PanARMENIAN.Net - Совет по правам человека ООН 23 марта на 37-м заседании в Женеве принял консенсусом инициированную Арменией резолюцию по предотвращению Геноцида (Prevention of genocide). Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.

Около 60 стран, представляющих все региональные группы СПЧ, присоединились к Армении, став соавторами резолюции. Документ будет открыт для соавторства еще две недели.

Как отметил представитель Армении, инициация резолюции по предотвращению преступления геноцида является проявлением обязательств республики перед международным сообществом. Он подчеркнул важность принятия резолюции Советом в год 70-летия принятия первой конверции ООН, посвященной правам человека.

В резолюции особое внимание уделено выявлению признаков и причин геноцида, его предотвращению. В документе также предусмотрено, что генсек ООН на основе полученной информации от стран-членов подготовит доклад, посвященный преподаванию темы геноцида и вопросов освещения конвенции.