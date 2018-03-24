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В ООН приняли предложенную Арменией резолюцию по предотвращению Геноцида

В ООН приняли предложенную Арменией резолюцию по предотвращению Геноцида
24 марта 2018 - 12:06 AMT

PanARMENIAN.Net - Совет по правам человека ООН 23 марта на 37-м заседании в Женеве принял консенсусом инициированную Арменией резолюцию по предотвращению Геноцида (Prevention of genocide). Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.

Около 60 стран, представляющих все региональные группы СПЧ, присоединились к Армении, став соавторами резолюции. Документ будет открыт для соавторства еще две недели.

Как отметил представитель Армении, инициация резолюции по предотвращению преступления геноцида является проявлением обязательств республики перед международным сообществом. Он подчеркнул важность принятия резолюции Советом в год 70-летия принятия первой конверции ООН, посвященной правам человека.

В резолюции особое внимание уделено выявлению признаков и причин геноцида, его предотвращению. В документе также предусмотрено, что генсек ООН на основе полученной информации от стран-членов подготовит доклад, посвященный преподаванию темы геноцида и вопросов освещения конвенции.

Геноцид армян

Геноцид армян в Османской империи 1915-1923гг. – первый геноцид ХХ века, развязанный младотурками. Во время Геноцида было уничтожено население шести армянских вилайетов – полтора миллиона человек. Еще полмиллиона рассеялись по всему миру, положив начало созданию армянской Диаспоры.

Современная Турция отрицает наличие исторического факта Геноцида армян и объявляет о внешнеполитическом и внутриполитическом курсе ярого отрицания данного исторического события. Действия турецкого государства преподносятся как «депортация» с целью безопасности армян. О необходимости признать Геноцид армян говорят лишь отдельные представители турецкой интеллигенции, среди которых историк Танер Акчам и лауреат Нобелевской премии Орхан Памук.

Геноцид армян признан Бразилией, Германией, Люксембургом, Австрией, Боливией, Швецией, Чили, Литвой, Польшей, Венесуэлой, Нидерландами, Словакией, Аргентиной, Швейцарией, Италией, Республикой Кипр, Ватиканом, Грецией, Францией, Бельгией, Ливаном, Канадой, Россией, Уругваем, Европарламентом и Всемирным советом церквей, 45 штатов США, сотнями органов местного самоуправления по всему миру и многими другими организациями.

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