Бекхэм: Зидан – лучший игрок всех времен
24 марта 2018 - 10:53 AMT
PanARMENIAN.Net - Бывший полузащитник «Реала» Дэвид Бекхэм считает, что нынешнему главному тренеру Зинедину Зидану мадридского клуба не было равных как игроку.
«Тренироваться бок о бок с Зиданом на протяжении трех лет было мечтой. Для меня он лучший игрок всех времен», – сказал Бекхэм, пишет Eurosport.
Зидан провел в составе «Реала» 155 матчей и забил 37 мячей, в том числе победный гол в финале ЛЧ-2001/02. Статистика Бекхэма в «Реале» – 116 игр и 13 голов.
В составе «галактикос» Бекхэм стал чемпионом Испании.
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