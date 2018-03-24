Бекхэм: Зидан – лучший игрок всех времен

PanARMENIAN.Net - Бывший полузащитник «Реала» Дэвид Бекхэм считает, что нынешнему главному тренеру Зинедину Зидану мадридского клуба не было равных как игроку.

«Тренироваться бок о бок с Зиданом на протяжении трех лет было мечтой. Для меня он лучший игрок всех времен», – сказал Бекхэм, пишет Eurosport.

Зидан провел в составе «Реала» 155 матчей и забил 37 мячей, в том числе победный гол в финале ЛЧ-2001/02. Статистика Бекхэма в «Реале» – 116 игр и 13 голов.

В составе «галактикос» Бекхэм стал чемпионом Испании.