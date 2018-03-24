Умер обменявший себя на заложника во время теракта во Франции полицейский

PanARMENIAN.Net - Французский полицейский Арно Белтрам, обменявший себя на заложника во время теракта в Каркасоне 23 марта, умер в больнице. Ему было 45 лет.

Белтрам, по имеющимся данным, был ранен 26-летним Редуаном Лакдимом, который захватил заложников в супермаркете. Когда террорист освободил большинство людей, оставив одного в качестве живого щита, Белтрам вызвался заменить его, пишет Meduza.

По неподтвержденным данным, Лакдим нанес Белтраму несколько ножевых и два огнестрельных ранения. Услышав выстрелы, спецназ ворвался в помещение и убил Лакдима.

23 марта Редуан Лакдим угнал машину в Каркасоне, убив пассажира и ранив водителя. Из машины он открыл огонь по полицейским на пробежке, ранив одного из них. Затем в соседнем городке Требе он зашел в супермаркет, убил двух человек и захватил заложников. Всего в результате теракта погибли 3 человека, 16 пострадали.

Лакдим называл себя сторонником террористической организации «Исламское государство» и требовал освободить Салаха Абдесалама, предполагаемого организатора терактов в Париже 2015 года. По сообщению полиции, ранее Лакдим был известен властям как наркоторговец.