Умер обменявший себя на заложника во время теракта во Франции полицейский
24 марта 2018 - 10:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Французский полицейский Арно Белтрам, обменявший себя на заложника во время теракта в Каркасоне 23 марта, умер в больнице. Ему было 45 лет.
Белтрам, по имеющимся данным, был ранен 26-летним Редуаном Лакдимом, который захватил заложников в супермаркете. Когда террорист освободил большинство людей, оставив одного в качестве живого щита, Белтрам вызвался заменить его, пишет Meduza.
По неподтвержденным данным, Лакдим нанес Белтраму несколько ножевых и два огнестрельных ранения. Услышав выстрелы, спецназ ворвался в помещение и убил Лакдима.
23 марта Редуан Лакдим угнал машину в Каркасоне, убив пассажира и ранив водителя. Из машины он открыл огонь по полицейским на пробежке, ранив одного из них. Затем в соседнем городке Требе он зашел в супермаркет, убил двух человек и захватил заложников. Всего в результате теракта погибли 3 человека, 16 пострадали.
Лакдим называл себя сторонником террористической организации «Исламское государство» и требовал освободить Салаха Абдесалама, предполагаемого организатора терактов в Париже 2015 года. По сообщению полиции, ранее Лакдим был известен властям как наркоторговец.
Самое значимое
Причиной, по мнению авторов рейтинга, стало укрепление курса рубля
«Необходимые средства выделяются и будут выделяться. В том числе выделяются необходимые средства для закупки нового современного оружия»,- сказал он
Реальный уровень безработицы в Азербайджане, по подсчетам независимых экспертов, не 5%, как утверждает Государственная служба занятости, а около 14-15%
Президент добавил, что российские военные блестяще выполнили свою задачу, проявили мужество, героизм и профессионализм и возвращаются к своим близким с победой
Partner news
Последние новости
Лимонов о карабахцах: Они не такие армяне, как армяне, они даже не особо-то и армяне Эдуард Лимонов впервые прибыл в Арцах в первых числах июня 2017 года
РФ представит ЗРК «Триумф», «Фаворит» и другие системы ПВО на ArmHiTech-2018 в Ереване Вторая выставка вооружений и военной техники ArmHiTech-2018 пройдет с 29 по 31 марта в Ереване
Бекхэм: Зидан – лучший игрок всех времен «Тренироваться бок о бок с Зиданом на протяжении трех лет было мечтой. Для меня он лучший игрок всех времен», – сказал Бекхэм
Аронян вновь проиграл на шахматном турнире претендентов По итогам 11 туров Аронян с 3,5 очками занимает последнее - 8-е место. В 12 туре он сыграет с россиянином Александром Грищуком