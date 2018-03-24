РФ представит ЗРК «Триумф», «Фаворит» и другие системы ПВО на ArmHiTech-2018 в Ереване
24 марта 2018 - 12:36 AMT
PanARMENIAN.Net - Российский концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» представит свои актуальные разработки в сфере систем ПВО и гражданской техники на выставке вооружений ArmHiTech-2018 в Армении, а также проведет переговоры с заказчиками.
Вторая выставка вооружений и военной техники ArmHiTech-2018 пройдет с 29 по 31 марта в Ереване.
В Ереване «Алмаз-Антей» представит зенитные ракетные системы большой дальности С-400 «Триумф», С-300ВМ «Антей-2500», С-300ПМУ2 «Фаворит», а также ЗРК средней и малой дальности «Бук-М2Э», «Тор-М2Э», «Тор-М2К» и «Тор-М2КМ» и другие комплексы, пишет РИА Новости.
Кроме того, в ходе ArmHiTech-2018 концерн продемонстрирует свои актуальные разработки в области радиолокационных систем, в том числе новый многофункциональном радиолокационном комплекс 55Ж6МЕ и мобильную РЛС дежурного режима «Небо-СВУ».
«В рамках мероприятия члены делегации проведут ряд встреч и переговоров с представителями государственных структур, потенциальными заказчиками продукции холдинга. Специалисты холдинга также проведут переговоры с потенциальными заказчиками систем и средств организации воздушного движения производства концерна», — приводятся в сообщении слова заместителя гендиректора компании по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн.
«Концерн ВКО «Алмаз-Антей» — одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса. Холдинг третий год подряд занимает 11-е место в рейтинге Defense News 100 крупнейших компаний мирового ОПК, среди которых: Boeing, Lockheed Martin, Raytheon, General Dynamics, Northrop Grumman, BAE Systems, Thales, EADS, IAI. Продукция концерна стоит на вооружении более чем в 50 странах мира.
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