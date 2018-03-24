В Екатеринбурге снесли считавшуюся символом города телебашню (видео)
24 марта 2018 - 11:27 AMT
PanARMENIAN.Net - В Екатеринбурге снесли самый известный городской долгострой - телебашню, которую многие жители уже привыкли считать одним из символов города.
Территорию по периметру вокруг башни оцепили правоохранители. За сносом 220-метрового строения наблюдали сотни екатеринбуржцев, пишет ТВ «Звезда».
Утром 24 марта для обеспечения безопасности были эвакуированы жители ближайшего к башне дома, а накануне вечером со всех окрестных улиц перепарковывали машины. В 8:30 по местному времени прозвучал первый 30-секундный сигнал предупреждающей сирены, в 9:00 и 9:10 еще два сигнала. А через четыре минуты после третьей сирены произошел взрыв и башня буквально сложилась на глазах у зевак.
Место падения взрывники смягчили насыпью, создающей эффект земляной подушки. Оставшаяся после взрыва 70-метровая конструкция будет разобрана вручную.
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