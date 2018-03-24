«Саратовские авиалинии» отменили рейсы в Ереван: Армянская община возмущена

PanARMENIAN.Net - Авиакомпания «Саратовские авиалинии» отменила еженедельный рейс, следующий из Саратова до Еревана. Об этом сообщили пассажиры рейса, получившие SMS-сообщение от компании, пишет ИА «Взгляд-инфо».

Согласно ему, полеты до Еревана не осуществляются с 27 марта до 23 октября (ранее самолеты в Армению летали по четвергам).

По словам собеседника агентства, его родственник не может вернуться из Еревана в Саратов: «И деньги при этом за заранее купленный билет никто возвращать не собирается».

В справочной аэропорта Саратова подтвердили отмену рейсов до октября, но при этом заверили, что по месту приобретения билетов можно оформить возврат денег.

Вице-президент СРОО «Армянская община «Крунк», член Общественной палаты региона Араик Косян возмущен отменой рейса до Еревана. По его словам, исправить ситуацию позволит вмешательство федеральных властей.

«На мой взгляд, сейчас необходимо обратиться к федеральным властям, к компании «Аэрофлот», чтобы они взяли на себя функции перевозчика по этому направлению. Кроме того, что заложниками ситуации стали этнические армяне, под большим вопросом посещение Армении туристами из России. Сейчас открывается новый сезон и очень много людей планировали отдых у нас. Дело в том, что отдых в Армении довольно недорогой и вполне доступен при высоком качестве обслуживания. Мы сейчас посоветуемся с членами нашей общины и, что не исключено, подготовим обращение», - отметил господин Косян.

При этом он подчеркнул, что ранее рейсы были организованы в зимнее время, что, по его мнению, было экономически нецелесообразно.

«Саратовские авиалинии» выполняют также рейсы Самара-Еревана и Пермь-Ереван.