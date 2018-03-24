200 волонтеров из Европы примут участие в продвижении экотуризма в Армении

PanARMENIAN.Net - 200 волонтеров из Европы в рамках программы BarevTrails примут участие в продвижении экотуризма в Армении. Об этом сообщает армянский филиал Всемирного фонда дикой природы (WWF-Армения).

Целью программы является улучшение инфраструктур экотуризма на особо охраняемых природных территориях Армении (Государственный заповедник «Хосровский лес», охраняемый ландшафт «Гнишик», планируемый национальный парк «Татев» и «Биосферный комплекс Зангезур») и повышение уровня узнаваемости Армении в качестве благоприятной для экотуризма страны.

На первом этапе программы планируется, что в течение 3 лет 200 волонтеров из Великобритании, Швейцарии, Испании и Германии прибудут в Армению для того, чтобы принять участие в благоустройстве походных троп на особо охраняемых территориях, разработке новых маршрутов, которые представят природные и культурные памятники, а также биоразнообразие данной территории, картографировании троп, установке указателей и заграждений, строительстве небольших инфраструктур (к примеру, небольших мостиков на непроходимых речках) и пр.

Программу спонсируют WWF-Армения и швейцарский Фонд Wesser. Программа стартует в мае 2018 года.