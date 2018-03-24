ВС Азербайджана произвели в направлении армянских позиций Карабаха свыше 3500 выстрелов

PanARMENIAN.Net - В период с 18 по 24 марта на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 150 раз.Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).

ВС Азербайджана за указанный период произвели в направлении армянских позиций свыше 3500 выстрелов.

Помимо вышеуказанных нарушений, 19 марта на северо-восточном (Талиш) участке линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск, с целью осуществления разведывательных полетов, противник применил беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который своевременно был замечен и сбит военнослужащими Армии обороны Арцаха.

Передовые подразделения Армии обороны Арцаха продолжают осуществлять полноценный контроль на передовой и предпринимать необходимые шаги для организации надежной обороны боевых позиций.

В период с 11 по 17 марта на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 250 раз. ВС Азербайджана за указанный период произвели в направлении армянских позиций свыше 2300 выстрелов. Помимо стрелкового оружия, на восточном и северном участках линии соприкосновения ВС Азербайджана применили также ручные противотанковые гранатометы (3 снаряда).