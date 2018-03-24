ВС Азербайджана произвели в направлении армянских позиций Карабаха свыше 3500 выстрелов
24 марта 2018 - 13:47 AMT
PanARMENIAN.Net - В период с 18 по 24 марта на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 150 раз.Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).
ВС Азербайджана за указанный период произвели в направлении армянских позиций свыше 3500 выстрелов.
Помимо вышеуказанных нарушений, 19 марта на северо-восточном (Талиш) участке линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск, с целью осуществления разведывательных полетов, противник применил беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который своевременно был замечен и сбит военнослужащими Армии обороны Арцаха.
Передовые подразделения Армии обороны Арцаха продолжают осуществлять полноценный контроль на передовой и предпринимать необходимые шаги для организации надежной обороны боевых позиций.
В период с 11 по 17 марта на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 250 раз. ВС Азербайджана за указанный период произвели в направлении армянских позиций свыше 2300 выстрелов. Помимо стрелкового оружия, на восточном и северном участках линии соприкосновения ВС Азербайджана применили также ручные противотанковые гранатометы (3 снаряда).
Самое значимое
По словам работавшего в 1992 году в Баку дипломата, в 1992 году, в разгар карабахского конфликта церковь была разрушена
Так, дети дают разные ответы: человек-паук, дракон, «Маша, потому что мучает мишку». Некоторые дети ответили, что у них нет врагов
Неизвестные нарисовали на постаменте композиции свастику
Церковные иерархи протестуют против «систематической кампании против церквей и христианской общины в Святой земле»
Partner news
Последние новости
До 20 стран Европы и США могут выслать российских дипломатов Вслед за Великобританией Франция, ФРГ, Польша, Ирландия, Нидерланды, Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Чехия, Дания и до девяти других стран готовятся выслать сотрудников российских диппредставительств
Капитализация Facebook за неделю упала на $58 млрд Инвесторы остерегаются усиления внимания надзорных органов и оттока пользователей, считает ведущий аналитик Pivotal Research Брайан Уизер
Аронян выбыл из топ-10 сильнейших шахматистов мира Согласно опубликованному изданием 2700chess.com рейтингу, Аронян потерял 21.2 балла и с 2772.8 балла опустился с 5-го места на 11-е
Глава МИД Люксембурга прибудет в Ереван Главу МИД Люксембурга примет президент Армении Серж Саргсян