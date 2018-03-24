Лару Фабиан и Гару покорило выступление Мириам Багдасарян на шоу «Голос» (видео)
24 марта 2018 - 15:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Участница армянского шоу X Factor Мириам Багдасарян вызвала бурю эмоций у жюри и зрителей канадского «Голоса».
Известные артисты Лара Фабиан, Гару, Алекс Невски и Эрик Лапуант отдали ей предпочтение на этапе дуэлей перед другой яркой конкурсанткой - Катариной, пишет «Новости-Армения».
Багдасарян изполнила песню Кристины Агилеры Hurt.
Наставница девушки - Фабиан - не скрывала своих эмоций после блестящего исполнения песни.
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