Глава МИД Люксембурга прибудет в Ереван
24 марта 2018 - 16:38 AMT
PanARMENIAN.Net - По приглашению министра иностранных дел Республики Армения Эдварда Налбандяна 27-28 марта Армению с официальным визитом посетит министр иностранных и европейских дел Великого Герцогства Люксембург Жан Асельборн. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.
Главу МИД Люксембурга примет президент Армении Серж Саргсян.
Асельборн проведет встречу в Национальном Собрании РА.
27 марта намечены переговоры Налбандяна и Асельборна, по итогам которых министры выступят с совместной пресс-конференцией.
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Об этом заявил пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян.
Депутаты Национального Собрания Армении в ходе заседания 22 июня соотношением голосов 64 «за», 31 «против» приняли программу действий правительства РА на 2017-2022 годы.
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