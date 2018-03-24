Глава МИД Люксембурга прибудет в Ереван

PanARMENIAN.Net - По приглашению министра иностранных дел Республики Армения Эдварда Налбандяна 27-28 марта Армению с официальным визитом посетит министр иностранных и европейских дел Великого Герцогства Люксембург Жан Асельборн. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.

Главу МИД Люксембурга примет президент Армении Серж Саргсян.

Асельборн проведет встречу в Национальном Собрании РА.

27 марта намечены переговоры Налбандяна и Асельборна, по итогам которых министры выступят с совместной пресс-конференцией.