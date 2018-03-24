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Глава МИД Люксембурга прибудет в Ереван

Глава МИД Люксембурга прибудет в Ереван
24 марта 2018 - 16:38 AMT

PanARMENIAN.Net - По приглашению министра иностранных дел Республики Армения Эдварда Налбандяна 27-28 марта Армению с официальным визитом посетит министр иностранных и европейских дел Великого Герцогства Люксембург Жан Асельборн. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.

Главу МИД Люксембурга примет президент Армении Серж Саргсян.

Асельборн проведет встречу в Национальном Собрании РА.

27 марта намечены переговоры Налбандяна и Асельборна, по итогам которых министры выступят с совместной пресс-конференцией.

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