Аронян выбыл из топ-10 сильнейших шахматистов мира

PanARMENIAN.Net - Армянский гроззмейстер Левон Аронян больше не в десятке лучших шахматистов мира.

Согласно опубликованному изданием 2700chess.com рейтингу, Аронян потерял 21.2 балла и с 2772.8 балла опустился с 5-го места на 11-е.

Аронян теряет баллы из-за ряда неудачных выступлений на проходящем в Берлине шахматном турнире претендентов, в 11-м туре которого армянин уступил россиянину Сергею Карякину.

В ходе турнира Ароняну удалось одержать всего одну победу, по 5 туров завершились поражениями и ничьими.По итогам 11 туров Аронян с 3,5 очками занимает последнее - 8-е место.

Турнир претендентов проходит в Берлине с 10 по 28 марта. Победитель двухкругового состязания восьми гроссмейстеров сыграет матч за шахматную корону с чемпионом мира Магнусом Карлсеном.