PanARMENIAN.Net - Капитализация Facebook за неделю упала на 58 млрд долларов. Об этом стало известно в ночь на 24 марта, после окончания торгов на фондовой бирже Нью-Йорка.

Стоимость одной акции компании на американском фондовом рынке упала со 177 долларов 1 цента 19 марта до 159 долларов 39 центов к закрытию 23 марта. Инвесторы остерегаются усиления внимания надзорных органов и оттока пользователей, считает ведущий аналитик Pivotal Research Брайан Уизер, пишет Deutsche Welle.

При первичном размещении акций в 2012 году рынок оценил социальную сеть в 104 млрд долларов. Благодаря постоянному притоку пользователей и доминированию на цифровом рынке рекламы стоимость одной акции выросла с первоначальных 38 долларов до 190 долларов в феврале 2018 года. Однако в ближайшие месяцы цена акции может упасть до 152 долларов, полагает Уизер. Такой прогноз аналитик подготовил еще до скандала с утечкой данных.

С точки зрения рекламодателей, социальная сеть является «изумительным инструментом» благодаря «точности определения целевой аудитории» с помощью данных пользователей, считает основатель рекламного агентства M&C Saatchi Дэвид Кершоу. Однако корпорации «не хотят ассоциироваться с компанией, замеченной в сборе данных пользователей» без их ведома, полагает эксперт.

Генеральный директор компании Марк Цукерберг прокомментировал ситуацию и попытался убедить пользователей, что Facebook предпринял наиболее важные шаги для защиты от повторения подобных ситуаций «несколько лет назад». Однако основатель соцсети выступил с заявлением спустя несколько дней после обнародования информации об утечке данных, что сыграло против компании, полагают эксперты.

21 марта размещение рекламы в Facebook приостановили Mozilla и Commerzbank. Позднее официальные аккаунты своих компаний SpaceX и Tesla удалил также бизнесмен Илон Маск. По мнению Кершоу, изменения в политике защиты данных Facebook с большей вероятностью произойдут из-за «угрозы потери средств от рекламы», чем в результате социальных кампаний #DeleteFacebook и #BoycottFacebook, запущенных пользователями.

Несколько лет назад компания Cambridge Analytica, связанная с предвыборным штабом Дональда Трампа, воспользовалась данными приложения для Facebook, которое предлагало пользователям составить их психологический портрет. Это приложение установили около 270 тысяч человек, передав ему свою личную информацию.

Позже Cambridge Analytica отчиталась в том, что она уничтожила полученную информацию, однако, как выяснилось, не все данные были удалены. Предполагается, что в ходе последней предвыборной кампании в США фирма использовала личные данные части электората страны для создания адресной и психологически выверенной рекламы.