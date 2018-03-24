До 20 стран Европы и США могут выслать российских дипломатов

PanARMENIAN.Net - В качестве реакции на отравление в британском Солсбери экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии российских дипломатов могут выслать до 20 европейских стран, а также США.

Вслед за Великобританией Франция, ФРГ, Польша, Ирландия, Нидерланды, Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Чехия, Дания и до девяти других стран готовятся выслать сотрудников российских диппредставительств, связанных со шпионской сетью Москвы, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на газету The Times.

Как указывает издание, «беспрецедентная скоординированная акция» начнется 26 марта.

Ранее американский телеканал CNN со ссылкой на анонимный источник сообщил, что президент США Дональд Трамп может выслать ряд российских дипломатов, число которых пока не определено. Трамп должен получить соответствующую письменную рекомендацию от Совета национальной безопасности США (СНБ), который разрабатывает ряд мер в отношении Москвы. Высылка ряда дипломатов в этом списке является самым серьезным вариантом ответа Белого дома.

При этом источник утверждает, что в Белом доме ожидали реакции Европы. Неназванный высокопоставленный иностранный дипломат заявил CNN, что в число стран, которые «скорее всего» 26 марта объявят о мерах в отношении российских дипломатических работников, входят Германия, Франция, Нидерланды, Бельгия, страны Балтии, а также ряд других стран.

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипработников в качестве реакции на отравление Скрипаля.

Бывший полковник Главного разведывательного управления Генштаба (ГРУ) Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания 4 марта в британском Солсбери. Следствие пришло к выводу, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», разработанным в СССР. В 2006 году Скрипаль был приговорен в России к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010 году он получил убежище в Великобритании в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и РФ.