iPhone X возглавил пятерку смартфонов с самыми надежными батареями
26 марта 2018 - 10:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Эксперты IGN Tech составили список из пяти смартфонов с самыми надежными батареями.
Лидером стал iPhone X от американской компании Apple. Отмечается, что батарея последней модели iPhone, емкость которой составляет 2716 мАч, мощная и безопасная. На втором месте еще один гаджет Apple –– iPhone 8 Plus. Емкость аккумулятора этого смартфона составляет 2675 мАч, пишут «Известия».
Замкнул тройку лидеров гаджет южнокорейского производства Samsung Galaxy S8 с батареей на 3000 мАч.
На четвертом месте смартфон Google Pixel 2 (2700 мАч).
Из бюджетных смартфонов эксперты выделили LG V3, в котором установлен аккумулятор емкостью 3300 мАч.
25 марта сообщалось, что смартфоны на Android в ближайшее время сильно подорожают из-за компании Apple. Средняя себестоимость гаджетов может вырасти на $100.
Самое значимое
В список вошли самые популярные приложения, игры, фильмы, телешоу, песни и книги года
Грузовик будет доступен в двух модификациях: с запасом хода 300 миль (482 километра) стоимостью 150 тысяч долларов и с запасом хода 500 миль (805 километров) стоимостью 180 тысяч долларов
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