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iPhone X возглавил пятерку смартфонов с самыми надежными батареями

iPhone X возглавил пятерку смартфонов с самыми надежными батареями
26 марта 2018 - 10:57 AMT

PanARMENIAN.Net - Эксперты IGN Tech составили список из пяти смартфонов с самыми надежными батареями.

Лидером стал iPhone X от американской компании Apple. Отмечается, что батарея последней модели iPhone, емкость которой составляет 2716 мАч, мощная и безопасная. На втором месте еще один гаджет Apple –– iPhone 8 Plus. Емкость аккумулятора этого смартфона составляет 2675 мАч, пишут «Известия».

Замкнул тройку лидеров гаджет южнокорейского производства Samsung Galaxy S8 с батареей на 3000 мАч.

На четвертом месте смартфон Google Pixel 2 (2700 мАч).

Из бюджетных смартфонов эксперты выделили LG V3, в котором установлен аккумулятор емкостью 3300 мАч.

25 марта сообщалось, что смартфоны на Android в ближайшее время сильно подорожают из-за компании Apple. Средняя себестоимость гаджетов может вырасти на $100.

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Iz.ru: Названы смартфоны с самыми надежными и долговечными батареями
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