Названы самые кассовые супергеройские боевики
26 марта 2018 - 11:33 AMT
PanARMENIAN.Net - Фильм «Черная пантера» студии Marvel установил рекорд, став самым кассовым супергеройским боевиком в Северной Америке. Картина собрала в американском прокате 630,9 миллиона долларов.
Лента побила рекорд вышедших в 2012 году «Мстителей», собравших 623,4 миллиона долларов. В мировом прокате «Черная пантера» с 1,237 миллиарда долларов оказалась на третьем месте по сборам среди супергеройских боевиков. Первое место занимают «Мстители» (1,518 миллиарда), второе — «Мстители: Эра Альтрона» (1,405 миллиарда), пишет Lenta.ru со ссылкой на NME.
Супергеройский фильм «Черная Пантера» Райана Куглера снят по мотивам комиксов Marvel. Мировая премьера ленты состоялась 29 января. Бюджет картины составил 200 миллионов долларов.
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