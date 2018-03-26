МИД РА выясняет, есть ли среди пострадавших при пожаре в Кемерове армяне
26 марта 2018 - 11:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Министерство иностранных дел Армении пытается выяснить, есть ли граждане Армении среди жертв крупного пожара, произошедшего 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в российском Кемерово. Об этом сообщил PanARMENIAN.Net пресс-секретарь МИД РА Тигран Балаян.
Он добавил, что после уточнения информации МИД распространит официальное заявление.
Посольство Армении в России также уточняет, если ли граждане Армении среди погибших и пострадавших при пожаре.
«Скорбим вместе с Кемерово! Выражаем наши глубокие соболезнования родным и близким погибших при пожаре в торговом центре в Кемерово. Информация о гражданах РА уточняется», – говорится в сообщении на странице посольства в социальной сети Facebook.
25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в российском городе Кемерово произошло возгорание. По последним данным, в результате крупного пожара погибли 53 человека, в том числе 9 детей, 16 человек остаются пропавшими без вести. При пожаре погибли дети, приехавшие отметить начало каникул. Во время пожара обрушились помещения двух кинотеатров.
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