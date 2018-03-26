Канцлер Австрии призвал прекратить переговоры о вступлении Турции в ЕС
26 марта 2018 - 12:18 AMT
PanARMENIAN.Net - Канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью газете Welt осудил военные действия Турции в Сирии и призвал Евросоюз прекратить переговоры с Турцией о ее вступлении в состав ЕС.
«Принимая во внимание, что систематическое нарушение прав человека и основополагающих ценностей демократии, на основании того, что копенгагенские критерии (критерии вступления стран в ЕС — ред.) более не выполняются, переговоры о присоединении между ЕС и Турцией должны быть прекращены», — заявил Курц накануне встречи на высшем уровне ЕС-Турция в Варне, пишет РИА Новости.
При этом он отметил, что Турция остается «важным стратегическим партнером ЕС», с которым следует сотрудничать «в рамках концепции соседства».
Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики «Сирийской свободной армии». Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии.
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