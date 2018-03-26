Рафаэл Арутюнян тренирует чемпиона мира по фигурному катанию Натана Чена

PanARMENIAN.Net - Тренер Рафаэл Арутюнянтренерует нового чемпиона мира в мужском одиночном катании Натана Чена – единственного спортсмена, сумевшего избежать ошибок в произвольной программе на ЧМ.

Чемпионат мира по фигурному катанию 2018 года проходил в Милане 19-25 марта. Чен завоевал титул чемпиона мира 24 марта.

Арутюнян в интервью РИА Новости поделился секретом, как уберечь спортсмена от стресса в условиях крупных соревнований, а заодно объяснил, как сделать четверной аксель и остаться живым.

«Когда ты желаешь соперникам, чтобы они хорошо прокатались, и понимаешь, что при собственном безошибочном прокате ты всех их обыграешь, это создает такой нормальный и очень позитивный психологический фон. Потому что у тебя своя задача, на которой ты полностью сконцентрирован. В этом состоянии спортсмену нет нужды смотреть по сторонам и как-то реагировать на то, что происходит. После короткой программы, например, все наперебой начали мне говорить: «Зачем ты ставишь в заявку шесть четверных? Сделай три - и всех обыграешь!» Вы ведь тоже спросили меня после короткой программы, как мы с Натаном планируем кататься в финале. И я вам ответил: так, как изначально было задумано. Я и Натана приучаю к этому: профессиональному спортсмену должно быть вообще не важно, кто как катается. Важно, что стоит в плане у него самого. Запланировано шесть четверных? Значит, нужно выходить и их делать. Не надо играть с соперниками в какие-то игры, надо уметь играть с собой»,- отметил тренер.

По словам Арутюняна, он является противником соревнований маленьких со взрослыми.

«Вот, смотрите, у меня катается Чен. Сейчас он уже достаточно взрослый, чтобы соревноваться на взрослом уровне. Если бы до нынешнего сезона он выступал в юниорах, как положено ему по возрасту, и знал бы, что соревноваться с мужчинами и соответственно получать большие призовые можно только с 18 лет, наверное, он не стал бы так серьезно травмировать себя преждевременными четверными прыжками. А вышел бы на этот уровень, хорошенько окрепнув, чтобы долго жить в спорте, много выступать, хорошо зарабатывать. При нынешней ситуации все стремятся начать выполнять сложные прыжки как можно раньше, и я просто не вижу никакого сдерживающего фактора, честно говоря. Беда в том, что Международный союз конькобежцев, принимая те или иные правила, нашего мнения не спрашивает»,- добаил тренер.