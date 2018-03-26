// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Рафаэл Арутюнян тренирует чемпиона мира по фигурному катанию Натана Чена

Рафаэл Арутюнян тренирует чемпиона мира по фигурному катанию Натана Чена
26 марта 2018 - 13:34 AMT

PanARMENIAN.Net - Тренер Рафаэл Арутюнянтренерует нового чемпиона мира в мужском одиночном катании Натана Чена – единственного спортсмена, сумевшего избежать ошибок в произвольной программе на ЧМ.

Чемпионат мира по фигурному катанию 2018 года проходил в Милане 19-25 марта. Чен завоевал титул чемпиона мира 24 марта.

Арутюнян в интервью РИА Новости поделился секретом, как уберечь спортсмена от стресса в условиях крупных соревнований, а заодно объяснил, как сделать четверной аксель и остаться живым.

«Когда ты желаешь соперникам, чтобы они хорошо прокатались, и понимаешь, что при собственном безошибочном прокате ты всех их обыграешь, это создает такой нормальный и очень позитивный психологический фон. Потому что у тебя своя задача, на которой ты полностью сконцентрирован. В этом состоянии спортсмену нет нужды смотреть по сторонам и как-то реагировать на то, что происходит. После короткой программы, например, все наперебой начали мне говорить: «Зачем ты ставишь в заявку шесть четверных? Сделай три - и всех обыграешь!» Вы ведь тоже спросили меня после короткой программы, как мы с Натаном планируем кататься в финале. И я вам ответил: так, как изначально было задумано. Я и Натана приучаю к этому: профессиональному спортсмену должно быть вообще не важно, кто как катается. Важно, что стоит в плане у него самого. Запланировано шесть четверных? Значит, нужно выходить и их делать. Не надо играть с соперниками в какие-то игры, надо уметь играть с собой»,- отметил тренер.

По словам Арутюняна, он является противником соревнований маленьких со взрослыми.

«Вот, смотрите, у меня катается Чен. Сейчас он уже достаточно взрослый, чтобы соревноваться на взрослом уровне. Если бы до нынешнего сезона он выступал в юниорах, как положено ему по возрасту, и знал бы, что соревноваться с мужчинами и соответственно получать большие призовые можно только с 18 лет, наверное, он не стал бы так серьезно травмировать себя преждевременными четверными прыжками. А вышел бы на этот уровень, хорошенько окрепнув, чтобы долго жить в спорте, много выступать, хорошо зарабатывать. При нынешней ситуации все стремятся начать выполнять сложные прыжки как можно раньше, и я просто не вижу никакого сдерживающего фактора, честно говоря. Беда в том, что Международный союз конькобежцев, принимая те или иные правила, нашего мнения не спрашивает»,- добаил тренер.

Photo: RIA Novosti
Ссылки по теме:
Rsport.ria.ru. Рафаэл Арутюнян: кажется, Чен понял, что тренеру нужно доверять
 Самое значимое
Эксперты: Высока вероятность эскалации военного конфликта между Ереваном и БакуЭксперты: Высока вероятность эскалации военного конфликта между Ереваном и Баку
Конфликт может резко обостриться по нескольким причинам: из-за технического превосходства Азербайджана, возможного роста цен на нефть, демографического дисбаланса
Алиев предъявил территориальные претензии к РА, стоя у разрушенной армянской церкви в БакуАлиев предъявил территориальные претензии к РА, стоя у разрушенной армянской церкви в Баку
По словам работавшего в 1992 году в Баку дипломата, в 1992 году, в разгар карабахского конфликта церковь была разрушена
Эксперимент: Кого считают врагами дети в карабахских и азербайджанских детсадах?Эксперимент: Кого считают врагами дети в карабахских и азербайджанских детсадах?
Так, дети дают разные ответы: человек-паук, дракон, «Маша, потому что мучает мишку». Некоторые дети ответили, что у них нет врагов
В Новокузнецке вандалы перепутали армян с евреями и испортили «не тот памятник»В Новокузнецке вандалы перепутали армян с евреями и испортили «не тот памятник»
Неизвестные нарисовали на постаменте композиции свастику
Partner news
 Статьи
Убитый ребенок, истерзанные старики, отрезанные головы солдат

Зверства азербайджанцев в ходе апрельской войны

 Самое читаемое в разделе
Лимонов о карабахцах: Они не такие армяне, как армяне, они даже не особо-то и армяне
«Мир 24» об «армянском Ватикане»: Чем притягателен Эчмиадзин
Серж Танкян поблагодарил Нидерланды за признание Геноцида армян
Как Трамп оставил свой номер понравившейся армянке, а она ему не позвонила
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Последние новости
Samsung может выпустить Galaxy Note 9 в начале августа Смартфон Galaxy Note 9 с кодовым названием Crown должен получить экран Infinity Display 2.0, как у флагманских Galaxy S9 и Galaxy S9+
Apple выпустит гибкий iPhone в 2020 году Аналитик ожидает, что выпуск складного гибкого iPhone состоится в 2020 году и, потенциально, сможет выступать как замена планшетам и получить сходный с iPad форм-фактор в разложенном виде
США высылают 60 российских дипломатов: Страны Европы - по несколько Нидерланды объявили о высылке двоих россиян с дипломатическим статусом
Охранника сгоревшего ТРЦ в Кемерове заподозрили в отключении пожарной сигнализации В ходе расследования выяснилось, что сотрудник ЧОП при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения