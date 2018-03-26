СМИ: Умер основатель «МММ» Сергей Мавроди

PanARMENIAN.Net - В Москве на 63-м году жизни скончался известный российский бизнесмен Сергей Мавроди. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По информации издания, Мавроди был госпитализирован с автобусной остановки на улице Поликарпова. Случайный прохожий вызвал ему «скорую» - Мавроди жаловался на слабость и боли в сердце.

Мавроди был госпитализирован в 67-ю горбольницу. Спасти его не удалось — утром 26 марта он скончался.

Мавроди прославился организацией крупнейшей финансовой пирамиды «МММ», которая считается классической и крупнейшей в истории России финансовой пирамидой по количеству пострадавших (10—15 млн человек) и ущербу (по некоторым оценкам 3 млрд руб.). В 2003 году был осужден в России за мошенничество в крупных размерах. В суде потерпевшими было признано 10.454 человека.