В армянском Гюмри появятся подразделения российской военной полиции
26 марта 2018 - 14:02 AMT
PanARMENIAN.Net - Подразделения военной полиции формируются на российской военной базе Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВО.
Ранее для поддержания порядка на базе ВС РФ в Гюмри выделялись отдельные патрули, однако входившие в их состав военнослужащие не имели специальной подготовки. Отряды, которые создаются сегодня, будут укомплектованы специалистами, которые прошли подготовку в учебном центре военной полиции во Владикавказе.
«Для поддержания воинской дисциплины, безопасности дорожного движения и охраны объектов в Гюмрийском военном гарнизоне формируется подразделение военной полиции. Личный состав получит специальную экипировку и будет оснащен штатным вооружением, военной техникой и специальными средствами», — говорится в сообщении, пишет РИА Новости.
В военном ведомстве отметили, что подбор личного состава проводится военными психологами из офицеров, сержантов и солдат, проходящих службу по контракту. Помимо отрядов военной полиции на 102 военной базе в Гюмри, к началу летнего периода обучения российской армии планируется формирование еще одного подразделения военной полиции в Ереванском военном гарнизоне.
В городе Гюмри на севере Армении развернута 102-я российская военная база, которая несет боевое дежурство в рамках объединенной системы ПВО СНГ. РФ и Армения 20 августа 2010 года продлили до 2044 года срок действия договора о размещении базы. Протокол предусматривает также расширение сферы ее географической и стратегической ответственности. База оснащена ЗРК С-300В, Бук-М1-2, истребителями МиГ-29, военно-транспортными вертолетами Ми-8МТ и ударными Ми-24П.
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