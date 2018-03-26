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«Ъ»: Консенсус Запада, РФ и Ирана - не гарантия предотвращения нового кровопролития в Карабахе

«Ъ»: Консенсус Запада, РФ и Ирана - не гарантия предотвращения нового кровопролития в Карабахе
26 марта 2018 - 15:59 AMT

PanARMENIAN.Net - 2 апреля 2016 года азербайджанские войска атаковали позиции Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики. Случившееся два года назад столкновение было неизбежно, пишет замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко в своей статье, опубликованнов изданием «Коммерсант».

Отмечается, что главной причиной столкновения стал крах того относительного равновесия, которое сохранялось в первое десятилетие после окончания карабахской войны. После 2004 года, повторяя кривую роста стоимости нефти, азербайджанский военный бюджет взмыл вверх. Увеличились закупки вооружений.

К 2014 году военно-технический перевес Азербайджана над совокупными силами Армении и НКР стал подавляющим. Было достигнуто двукратное превосходство по танкам и артиллерии калибра более 100 мм и трехкратное — по реактивным системам залпового огня (РСЗО), причем по наиболее мощным РСЗО калибра 300 мм этот перевес стал абсолютным. Именно гигантское превосходство в тяжелых дальнобойных ракетных системах является основным дестабилизирующим фактором, считает автор статьи.

«Исторический опыт свидетельствует: именно в пору резкого изменения баланса сил риск вооруженного конфликта серьезно возрастает. Вложив за последние десять лет в закупки вооружений и модернизацию армии почти $25 млрд, Баку просто не мог не протестировать новое соотношение сил. В апреле 2016 года его военно-техническое преимущество оказалось недостаточным для успеха, но соотношение потерь стало почти неприемлемым для армянской стороны. При этом долгосрочные демографические и экономические тренды остаются в пользу Азербайджана, а это значит, что вероятность новой пробы сил остается высокой»,- говорится в статье.

Отмечается, что армяно-азербайджанский конфликт — один из немногих остающихся кейсов, где Россия и Запад пока еще не играют в игры с нулевой суммой. США и Европа также выступают за сохранение состояния бессрочного прекращения огня: «Более того, в карабахском конфликте с единых позиций выступают не только Запад и Россия, но также Иран. Этот уникальный консенсус — отличная предпосылка, но, увы, далеко не гарантия предотвращения нового кровопролития».

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Kommersant.ru. Нефтедоллары карабахской войны
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