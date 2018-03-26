В Германии произошла массовая драка между азербайджанцами и африканцами
26 марта 2018 - 16:19 AMT
PanARMENIAN.Net - В убежище для беженцев, расположенном в коммунне Штефанспошинг в Нижней Баварии, произошел конфликт между выходцами из Азербайджана и Сьерра-Леоне.
Причина бытового спора между азербайджанцем и выходцем из Сьерра-Леоне не известна, однако, по информации полиции, азербайджанец набросился на африканца и начал его избивать. Вскоре в драку оказались вовлечены и другие беженцы, пишет Haqqin.az со ссылкой на немецкие СМИ.
Примечательно, что абсолютное большинство жильцов приюта являются выходцами из Азербайджана и Сьерра-Леоне. Прибывшим на место происшествия полицейским с трудом удалось навести порядок.
Очередной инцидент массовой драки между выходцами из разных стран поставил под вопрос всю миграционную политику по размещению беженцев в Германии.
По словам руководителя убежища для беженцев №7 в Баварии Фрэнка Куртенбаха, Федеральное управление по миграции и беженцам, а также министерство социальных дел Баварии стараются размещать беженцев с учетом страны их происхождения.
Если раньше выходцы из Азербайджана и Сьерра-Леоне проявляли солидарность и вместе боролись за свои права, то теперь между двумя группами отношения крайне напряжены и готовы в любой момент вылиться в очередную массовую драку.
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