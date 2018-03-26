В Германии произошла массовая драка между азербайджанцами и африканцами

PanARMENIAN.Net - В убежище для беженцев, расположенном в коммунне Штефанспошинг в Нижней Баварии, произошел конфликт между выходцами из Азербайджана и Сьерра-Леоне.

Причина бытового спора между азербайджанцем и выходцем из Сьерра-Леоне не известна, однако, по информации полиции, азербайджанец набросился на африканца и начал его избивать. Вскоре в драку оказались вовлечены и другие беженцы, пишет Haqqin.az со ссылкой на немецкие СМИ.

Примечательно, что абсолютное большинство жильцов приюта являются выходцами из Азербайджана и Сьерра-Леоне. Прибывшим на место происшествия полицейским с трудом удалось навести порядок.

Очередной инцидент массовой драки между выходцами из разных стран поставил под вопрос всю миграционную политику по размещению беженцев в Германии.

По словам руководителя убежища для беженцев №7 в Баварии Фрэнка Куртенбаха, Федеральное управление по миграции и беженцам, а также министерство социальных дел Баварии стараются размещать беженцев с учетом страны их происхождения.

Если раньше выходцы из Азербайджана и Сьерра-Леоне проявляли солидарность и вместе боролись за свои права, то теперь между двумя группами отношения крайне напряжены и готовы в любой момент вылиться в очередную массовую драку.